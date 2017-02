Le Calame - Nous sommes tellement en manque de héros que nous finissons par nous en inventer, genre « J'ai un ami imaginaire, un super pote ». Oum Tounsy et tous les discours hystérico-patriotiques qui ont suivi n'ayant servi à rien et, surtout pas, à ancrer, dans l'imaginaire collectif, la figure d'un ou de héros tutélaires qui expliqueraient qui nous sommes, à quoi nous jouons et à quel avenir confier nos serouals, il a bien fallu continuer la longue réécriture historique.