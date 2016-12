Les Mauritaniens en Gambie "ne sont pas inquiétés" (Ambassade)

ALAKHBAR (Banjul)- La situation en Gambie est "stable" et les Mauritaniens n’y sont "pas iniquités", a rassuré Sidi Ould Ghadhi (Photo) le chargé d’Affaires de l’Ambassade de Mauritanie en Gambie dans un entretien à Alakhbar.

« Nous suivons la situation dans le pays. Les Mauritaniens n’ont pas de problème. Et l’accès à l’ambassade est ouvert à tous nos compatriotes. Ils peuvent venir ou nous joindre au téléphone. Nous avons même mis à leur disposition nos numéros de téléphone portable».

«Près de quatre mille (4000) Mauritaniens résident en Gambie, selon le recensement administratif national à vocation d’état civil (RANVEC)» de septembre 1998, a indiqué Sidi Ould Ghadhi par la même occasion.

« L’Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres Sécurisés (ANRPTS) n’a récemment recensé que 700 Mauritaniens en Gambie. C’est parce que cela avait coïncidé avec le "Khérif (période des vacances)". Beaucoup de nos compatriotes étaient retournés au pays où ils s’était fait recenser »







En Gambie, les Mauritaniens se concentrent principalement à Banjul-ville, Serrekunda et à Bakau dans la capitale Banjul et dans d’autres villes comme Brikama, Bassé, Farafenni et Soma. Sidi Ould Ghadhi note: « la plupart de ces Mauritaniens sont actifs dans le commerce d’alimentation générale ou de tissus et ils entretiennent de bonnes relations avec la poopulation locale.».

Alakhbar a rencontré des Mauritaniens qui occupent des postes de responsabilité dans de grandes entreprises installées en Gambie.

L’Ambassade de Mauritanie en Gambie a été ouverte en septembre 2004. Elle est située dans le quartier touristique de Sénégambie. Elle a remplacé le Consulat général de Mauritanie en Gambie qui existait depuis 1975.







L'ambassade de Mauritanie en Gambie « œuvre pour le renforcement des relations d’amitié mais aussi économiques, commerciales et culturelles entre la Mauritanie et la Gambie», a expliqué Sidi Ould Ghadhi.