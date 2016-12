Président Jammeh : "Je ne quitte pas" le pouvoir

ALAKHBAR (Banjul)- Le président sortant de la Gambie Yahya Jammeh a indiqué mardi qu’il « ne quittera pas » le pouvoir.

Jammeh qui recevait des avocats, a rejeté l’appel de la CEDEAO à céder le pouvoir à Adama Barro, le président déclaré élu à l’issue de la présidentielle du 1er décembre, par la commission électorale gambienne.

Yahya Jammeh a haussé le ton après les menaces de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest d’utiliser la force si Jammeh se maintenait au pouvoir.

«Les forces de l’ensemble des pays de la CDEAO sont prêts pour une intervention militaire en Gambie face à un éventuel refus de Yaya Jammeh de céder le pouvoir à Adama Barrow, vainqueur des élections passées », a dit mardi le chef de la commission de la CDEAO.

Selon Marcel A de Souza, « les soldats sont prêts, ils n’attendent que l’alerte. Mais nous ne souhaitons pas en arriver à ce point. Le Président Macky Sall et ses pairs sont en train de faire revenir Yaya Jammeh à la raison». Lire: Gambie : le président sénégalais privilégie une solution diplomatique

Le président Jammeh a lui estimé que la CEDEAO « veut imposer les résultats de l’élection du premier décembre. Laisse les faire. C’est tout ce que j’attends. Aucune force dans ce monde ne pourra m’intimider».

« Je suis un homme de paix, a ajouté Jammeh. Cela ne veut pas dire que je ne vais pas me défendre et défendre mon pays. Je le ferai. Je cagnerai courageusement et de manière patriotique. Personne ne pourra m’arracher la victoire excepté le Tout Puissant ».

Samedi, les chefs d’Etat de la CEDEAO, réunis à Abuja au Nigeria, avaient de nouveau demandé à Yahya Jammeh de transmettre le pouvoir à Adama Barro le président élu de la Gambie. Lire: Président élu de la Gambie : « J’ai confiance en l’Armée » (Interview)

« La CEDEAO me demande de quitter immédiatement le pouvoir. Même si Barro avait remporté l’élection il me resterait légalement 50 jours au pouvoir (...) La CEDEAO a violé ses propres textes en s’interférant dans les affaires internes d’un Etat membre. »

Pour le président Jammeh, la solution à la crise politique gambienne est «l’organisation de nouvelles élections présidentielles sous la supervision d’une commission complément indépendante.».

Yahya Jammeh s’en est aussi pris à l’Organisation des Nations unies: « Pour qui l’ONU se prend pour dire "quelle que soit la décision de la Cour suprême les résultats de l’élection du 1er décembre seront imposés (…) On ne peut pas être colonisés deux fois et insultés deux fois ».

« Je suis prêt à mourir pour défendre mes convictions, a ajouté Jammeh. Ce n’est pas parce que vous êtes blanc ou de n’importe quelle autre couleur qu'on doit vous adorer. Ce temps est révolu. Le temps qu’on était leurs esclaves et leurs colonisés. Aujourd’hui le seul maître c’est Allah. C'est lui que j’adore».

Le parti du président Jammeh, Alliance pour la Reconstruction et la Réorientation Patriotique (APRC), a déposé une requête à la Cour suprême demandant l’annulation des résultats de la présidentielle du 1er décembre.

Le présidnt Yahya Jammeh qui recevait des avocats mardi s’est enfin moqué des chefs d'Etat de la CEDEAO qui ont promis d’assister à la cérémonie d’investiture du président élu de la Gambie, Adama Barro, prévue le 19 janvier.

