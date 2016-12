Le président mauritanien accuse le groupe Bolloré de tentative de corruption

ALAKHBAR (Nouakchott)- Le président mauritanien a accusé le groupe français Bolloré d’avoir tenté de le corrompre pour obtenir la gestion du trafic au Port de l’Amitié de Nouakchott. Le Groupe Bolloré est spécialisé dans dans le Transport et logistique, la Communication et le Stockage d'électricité et Solutions.

Le chef de l’Etat mauritanien a formulé cette accusation lors d’une rencontre, la semaine dernière, avec des sénateurs de son parti (UPR-Union Pour la République.

Selon une source qui a assisté à ladite rencontre, le président Mohamed Ould Abdel Aziz « a tapé très fort sur la table de réunion en signe de confirmation qu’un responsable de Bolloré lui a bien proposé une somme de 10 millions d’Euros de pots-de-vin en échange de la gestion du trafic au Port de l’Amitié de Nouakchott.

Le responsable du groupe Bolloré «a posé les 10 millions d’Euros ici», a dit le président en indiquant la table de réunion, a affirmé le président mauritanien.

Mohamed Ould Abdel Aziz a révélé cette information pendant qu’il critiquait l’attitude de pays d’occidentaux à l’égard de la Mauritanie. Le président mauritanien estime que des pays occidentaux mettent la pression sur la Mauritanie en l’accusant de violations des Droits de l’homme et de pratiquer l’esclavage parce que nous avons fait face à leurs ambitions hégémoniques et économiques en Mauritanie.