Mauritanie : 5 détenus soudanais en grève de la faim

ALAKHBAR (Nouakchott)- Cinq ressortissants soudanais en détention préventive en Mauritanie, depuis plus d’une semaine, ont entamé une grève de la faim réclamant l’ouverture de leur procès.

Ces Soudanais ont été arrêtés lors dune course poursuite entre des orpailleurs clandestins et les forces de sécurité mauritaniennes une course poursuite qui avait abouti a la mort d’un orpailleur clandestin d’origine soudanaise.