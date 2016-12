74 journalistes sont tués en 2016 (Reporter sans frontières)

ALAKHBAR (Nouakchott)-En 2016, 74 journalistes professionnels ou non ont été tués dans l’exercice de leurs fonctions, selon Reporters sans frontières qui a publié jeudi son bilan annuel des journalistes tués dans le monde.

Il s’agit de 58 journalistes, 9 net-citoyens et de 8 collaborateurs de media qui ont été soit assassinés, soit tués alors qu’ils se trouvaient en reportage. Neuf parmi eux ont été tués en Afrique en Guinée (1 tué) au Kenya (1) en Libye (3) en RD Congo (1) en Somalie (2) et au Soudan du Sud (1).

En 2015, le nombre de journalistes tués dans l’exercice de leurs fonctions étaient de 101. Pour Reporters sans frontièresm cette baisse n’a cependant rien de réjouissant, car elle s’explique largement par le fait que les journalistes n’ont pas eu d’autre choix que de fuir les pays devenus trop dangereux pour eux, en particulier la Syrie, l’Irak, la Libye, le Yémen, l’Afghanistan ou le Burundi.

Reporters sans frontières a indiqué par ailleurs qu’a ce jour jeudi, 348 journalistes sont emprisonnés dans le monde, ce qui représente une augmentation de 6% par rapport à 2015.

Et selon Reporters sans frontières, le nombre de journalistes professionnels incarcérés a même bondi de 22%, ayant quadruplé en Turquie à la suite du putsch manqué de juillet. Plus de 100 journalistes et collaborateurs de médias se trouvent aujourd’hui dans les geôles turques.