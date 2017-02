Mauritanie : l’opposition "inquiète des discours de menace contre des voisins"

ALAKHBAR (Nouakchott)- L’opposition mauritanienne a exprimé sa « profonde inquiétude » quant au discours « de menace » que les medias publics et le cercle du pouvoir véhiculeraient à l’endroit de pays « voisins, frères » et « amis traditionnels »

Le Forum National pour la Démocratie et l’Unité (FNDU), le principal rassemblement de partis d’opposition mauritaniens, a évoqué dans ce contexte la « tension qui monte de nouveau » avec le Sénégal après la médiation menée par le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz en Gambie.

Le FNDU s’est interrogé si la médiation mauritanienne en Gambie devait « sauver Jammeh et de lui permettre de piller les biens de son peuple » ou devait soutenir "les peuple et président élu de la Gambie".

Le FNDU a rappelé que sous le régime de Mohamed Ould Abdel Aziz, les relations diplomatiques avec l’Algérie et avec le Mali ont connu des moments de « détérioration » « sans que personne ne comprenne les raisons »

L’opposition a aussi indiqué que les relations entre la Mauritanie et le Maroc sont toujours « détériorées » « malgré la bonne intention » affichée par le royaume chérifien après les déclarations de Chabat

Le Forum National pour la Démocratie et l’Unité (FNDU) a également condamné la "fabrication de crises diplomatiques » pour satifaire des « désires personnelles ». Le FNDU a exprimé son refus de se servir de la diaspora mauritanienne comme « une arme contre leurs pays » d’accueil.

Le Forum National pour la Démocratie et l’Unité (FNDU) a par ailleurs accusé le régime de Mohamed Ould Abdel Aziz de « créer des tensions internes en autorisant des partis racistes et satellites du pouvoir » et en "encourageant des voix extrémistes contre les voix de sagesse » .