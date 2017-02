Mauritanie: Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres s'est réuni le Jeudi 02 Février 2017 sous la Présidence de son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République.



Le Conseil a examiné et approuvé les deux projets de décrets suivants :



-Projet de décret relatif à la commercialisation des produits de la pêche destinés à l'exportation.



-Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d'Administration du Parc National d'Awleigatt.



Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, a présenté une communication relative à la situation internationale.



Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.



Le Ministre de la Justice a présenté une communication sur la visite-pays relative à l'évaluation de la Mauritanie sur l'application de la Convention des Nations Unies relative à la Lutte contre la corruption (CNULCC).



La Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a présenté une communication relative à la relance et au parachèvement des opérations de restructuration des quartiers précaires de Nouakchott.



Les opérations concernées par cette phase du programme concernent l'exécution des décisions d'installation et de réinstallation au profit de 41000 ménages, l'instruction de 5868 plaintes et réclamations enregistrées par les services compétents ainsi que la sécurisation des attributions à travers l'usage d'un outil développé spécialement à cet effet en collaboration avec l'Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres Sécurisés



Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :



Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation de l'Administration



Cabinet du Ministre



Chargé de Mission : Abdellahi Ould Arbi, précédemment Chef de Service au Ministère de l'Education National



Ministère de l'Agriculture



Cabinet du Ministre



Conseiller Technique chargé de l'Aménagement Agricole : Mohamed Ould Laareiby, Ingénieur en Génie Rural, précédemment au même Ministère



Conseiller Technique chargé des Filières Agricoles et de la Protection des Végétaux : Sow Moussa Mamadou, précédemment Inspecteur au même Ministère, en remplacement de Brahim Ould Ahmed admis à faire valoir ses droits à la retraite.



Inspection Interne



Inspecteur : Nour Eddine Ould Abdel Vettah, précédemment Directeur des Affaires Administratives et financières au même Ministère



Administration Centrale



Direction de la Protection des Végétaux



Directeur : Sidi Mohmoud Ould Sidi, précédemment Chargé de Mission au même Ministère



Direction de l'Aménagement Agricole



Directeur : Coulibaly Oumar, précédemment Conseiller Technique Chargé de l'Aménagement Agricole au même Ministère



Direction des Affaires Administratives et Financières



Directeur : Ahmed Ould Mohameden Ould Ahmedhou, Inspecteur de Trésor, précédemment au Ministère de l'Economie et des Finances



Etablissements Publics



Société Nationale de Développement Rural(SONADER)



Directeur Général Adjoint : Sid Ahmed Lehbib Ould Cheikh El Houcein, en remplacement de Ba Adama Moussa admis à faire valoir ses droits à la retraite.



Ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et Technologies de l'Information et de la Communication



Cabinet du Ministre



Chargé de Mission :Sid Ahmed Ould Jiddou, Titulaire d'un Diplôme professionnel des Avocats de l'Institut Supérieur des Etudes Professionnelles, Université de Nouakchott



Ministère de la Culture et de l'Artisanat



Cabinet du Ministre



Chargé de Mission :Mamadou Ba, précédemment Conseiller Juridique au Ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et Technologies de l'Information et de la communication.