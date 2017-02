Nouakchott : campagne de sensibilisation sur la migration irrégulière et l’extrémisme

ALAKHBAR (Nouakchott)- Le Réseau des Associations des Jeunes et l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) ont lancé samedi à Nouakchott une campagne de sensibilisation sur la migration irrégulière et l’extrémisme.

Selon les organisateurs, l’évènement a pour objectif de former 45 jeunes leaders relais sur la migration irrégulière, le terrorisme et l’extrémisme violent pour qu'ils forment à leur tour leurs organisations et communautés respectives.

Plus de 1000 jeunes, notamment ceux issus des trois moughataas de la capitale Nouakchott ('El Mina, Sebkha et Riyad) bénéficieront des activités de sensibilisation et de formation.

Des experts sociologues, religieux, universitaires et autres ont été mobilisés pour l’animation d’ateliers et d'autres activités d’encadrement et de sensibilisation sur le sujet. Un premier atelier a été animé samedi par le journaliste Isselmou Ould Salihi sur: « Les dangers de la migration, irrégulière, le terrorisme et l’extrémise violent».

La sensibilisation comprend également un forum de discussion, une caravane et un concert de sensibilisation sur les dangers de la migration irrégulière, le radicalisme et l’extrême violent.

Annonçant l’ouverture officielle de l’évènement, la représetante de la moughataa d'El Mina, Mariem Mint Abdallahi, a souligné "l’importance" de cette initiative dans les pays en voie de développement "où nous devons veiller sur les jeunes qui représentent 60 % de la population".

Le président du Réseau des associations des jeunes, Moussa MBareck, a souligné que l’événement reflète l’engagement du réseau à sensibiliser la jeunesse mauritanienne sur les dangers de l’immigration clandestine et l’extrémisme.

La représentante de l’OIM Tomoko Sato a elle insisté sur la nécessité de la participation de tous notamment des jeunes faire face à la migration irrégulière et combattre l'extrémisme.