Ibrahim Boubakar Keïta, nouveau président du G5 Sahel

ALAKHBAR (Nouakchott)- Le président malien Ibrahim Boubacar Keita a été désigné lundi nouveau président du G5 Sahel en remplacement à son homologue tchadien Idriss Deby.

Par cette occasion, le chef de l’Etat malien a appelé les pays membres du G5 Sahel à collaborer avec la Communauté internationale pour développer des stratégies efficaces contre la menace terroriste.

Pour Ibrahim Boubacar Keita, la menace des groupes djihadistes est devenu plus complexe au Sahel. Elle prend d’autres formes et les groupes terroristes se fixent de nouveaux objectifs et utilisent de nouveau moyens.