La police relâche quatre les journalistes qu’elle avait arrêtés

ALAKHBAR (Nouakchott) - La Police mauritanienne a relâché les quatre journalistes qu’elle avait interpelés ce vendredi après leur interrogatoire.

Les quatre sont le directeur de publication du Quotidien de Nouakchott, Moussa Samba Sy, les directrice et webmaster de Cridem, Rella Bâ et Babakar Baye Ndiaye et le directeur de publication de Mauriweb, Jeddna Deida.

La police est toujours à la recherche du directeur de publication de l’hebdomadaire Le Calame, Ahmed Ould Cheikh.

