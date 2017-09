Mauritanie:LA PHASE 2 DE L’EXPANSION TRANSFORMERA TASIAST

Nouakchott, le 18 septembre 2017 - Kinross Gold Corporation, société mère de Tasiast Mauritanie Limited S.A (TMLSA ou Tasiast) a annoncé aujourd’hui (18 septembre 2017) qu'elle procédera à la Phase Deux du projet d'expansion de la mine Tasiast.

Cette expansion représente un investissement supplémentaire d’environ 210 milliards d'Ouguiya (590 millions de dollars US) qui fera de Tasiast une Mine de classe mondiale avec de faibles coûts de production. La Phase Deux devrait doubler la production annuelle des estimations de la Phase Une. La construction de la Phase Deux devrait commencer début 2018 et devrait s’achever au troisième trimestre 2020.

Michel Sylvestre, le président de TMLSA, nous donne plus de détails sur cette annonce majeure pour l'avenir de Tasiast.

Q: En quoi consiste la Phase Deux du projet d'expansion de Tasiast?

Tout d'abord, ce sont de bonnes nouvelles pour l'avenir de la mine Tasiast, pour tous nos employés, pour les communautés, le Gouvernement et pour les Mauritaniens.

En mars 2016, nous avons annoncé que nous allions procéder à une approche en deux étapes pour augmenter la capacité de traitement de l'usine. L'expansion consiste à construire des équipements de broyage et de concassage supplémentaires ainsi qu'à augmenter la capacité du circuit de traitement.

La Phase Une, qui a été approuvée l'année dernière, devrait augmenter la capacité de production de l’usine, passant de 8 000 t/j (tonne par jour) à 12 000 t/j. Par conséquent, la production annuelle devrait doubler par rapport à la production actuelle. Avec la Phase Deux, nous prévoyons d’atteindre une capacité de traitement de 30 000 t/j. D'ici 2020, nous prévoyons encore de doubler la production annuelle par rapport à la Phase Une, et ainsi engendrer des coûts de production nettement inférieurs.

L'investissement initial total pour les Phases Une et Deux combinées devrait être de 317 milliards Ouguiya (environ 900 millions de dollars US). Cette expansion en deux étapes montre notre engagement total envers Tasiast et la Mauritanie sur le long terme.

Q: Quel sera l'impact de l'expansion sur la mine?

Avec la décision positive sur la Phase Deux, nous nous attendons à transformer Tasiast en la plus grande opération de Kinross, avec un niveau de production plus élevé et des coûts de production réduits.

Nos efforts continus pour optimiser nos opérations, combinés avec le projet d'expansion, assureront la viabilité de la mine sur une période bien plus longue.

Je tiens à saisir cette occasion pour remercier tous les employés de Tasiast pour leur travail acharné. C’est en partie grâce à eux que nous avons obtenu cette décision positive. Le projet de la Phase Deux a bénéficié des progrès réalisés récemment à Tasiast, y compris les améliorations de la productivité, la baisse des prix des intrants et l'optimisation du rendement global au sein de l'usine existante. Je suis fier du professionnalisme et de l'engagement de nos équipes.

En outre, la Société apprécie le soutien du Gouvernement de la Mauritanie au cours de ses sept années d'activité dans le pays. Nous continuons de maintenir une relation constructive et de coopération avec le Gouvernement et avec d’autres partenaires locaux. Nous les remercions pour leur soutien apporté à la Phase Deux du projet d’expansion.

Q: Et quels seront les impacts pour la Mauritanie?

Une mine de Tasiast qui est viable signifie des bénéfices importants pour la Mauritanie et les Mauritaniens.

Tout d'abord, c'est une bonne nouvelle pour l'emploi. Si la mine a un avenir stable, cela signifie aussi des emplois de qualité et stables sur le long terme. Aujourd'hui, nous avons environ 4 200 employés et sous-traitants qui travaillent à Tasiast.

La Phase Deux devrait nécessiter le recrutement de 200 employés supplémentaires pour le bon fonctionnement des opérations lorsque le projet d'expansion sera achevé en 2020. La plupart des emplois seront en fait créés pendant la période de construction de la Phase Deux. Pour la Phase Une de l'expansion, nous avons aujourd'hui plus de 600 Mauritaniens qui travaillent pour le projet sur place.

Nous devrions également être en mesure de continuer à respecter nos objectifs et notre calendrier en termes de Mauritanisation. Nous continuons d’investir dans le transfert de compétences, la formation et le développement de nos employés mauritaniens. Aujourd'hui, plus de 90% des employés de TMLSA sont Mauritaniens. Ce pourcentage continuera d'augmenter, avec notamment plus de ressortissants au niveau des fonctions de direction.

Le projet d'expansion sera également positif pour l'économie mauritanienne. Une mine qui s’agrandit consomme plus de services et de biens. Tasiast est déjà l'un des principaux investisseurs du pays. De 2011 à 2016, nous avons dépensé plus de 530 milliards d'Ouguiya (1,5 milliard de dollars US) dans des contrats avec des centaines de fournisseurs mauritaniens pour les travaux de construction et de maintenance effectués sur place, ainsi que la fourniture de nombreux biens et services dont nous avons besoin pour exploiter la mine. L'expansion devrait également accroître la contribution de la mine au budget de l'État. Tasiast est déjà l'un des principaux contributeurs en Mauritanie, avec 71 milliards d'Ouguiya (200 millions de dollars US) payés de 2011 à 2016.

Enfin, l'investissement important de Kinross dans Tasiast envoie également un message positif aux investisseurs étrangers qui souhaitent investir en Mauritanie.

Q: Pouvez-vous nous donner des nouvelles sur la Phase Une ?

Le projet avance bien. La construction de l'usine est aux deux tiers terminée. La construction des infrastructures les plus importantes est désormais achevée, comme le broyeur primaire et le broyeur semi-autogène. Nous continuons de progresser selon le calendrier et le budget et nous prévoyons d’atteindre la production commerciale pour la Phase Une au cours du deuxième trimestre 2018.

Notre équipe projet continue d'être très satisfaite de la qualité du travail effectué par les entreprises mauritaniennes. Nous avons actuellement plus de 600 travailleurs mauritaniens et 18 entreprises mauritaniennes qui sont impliqués sur le projet d'expansion.