L'ambassadeur de France à l'ONU: "Il faut un consensus pour soutenir la force du G5 Sahel"

Et François Delattre de préciser: " Il faut maintenant, sur la base des discussions que nous avons au Conseil de Sécurité, un consensus pour assurer ce soutien".Un peu plutôt, François Delattre a été reçu par le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz au sein de la mission de l’organisation des Nations Unies comprenant les ambassadeurs des 15 pays membres du conseil sécurité, actuellement en visite en Mauritanie.Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté en juin 2017 une résolution autorisant le déploiement d’une force africaine fournie par les pays du « G5 Sahel » pour lutter contre le terrorisme, le trafic de drogue et le trafic de personnes au Sahel.La résolution a été adoptée après que la France est parvenue à un accord avec les Etats-Unis sur le statut de cette force. Washington s’était opposé à une résolution estimant qu’une simple déclaration du Conseil suffisait.La mission de cette force africaine de 5000 hommes est de "ramener la paix et la sécurité dans la région du Sahel". A noter qu’il a n’a pas été évoqué dans ladite résolution le chapitre 7 de la charte des Nations unies qui autorise l’utilisation de la force.Le G5 a été mis en place le 16 février 2014 sur initiative du président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, pour s’attaquer aux problèmes de sécurité et de développement économique dont les pays membres font face. Le groupe comprend la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad.