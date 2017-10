Mauritanie : le renforcement des statistiques portera sur l’élevage et les ODD

Nouakchott, 20 octobre (CEA) – La Commission économique pour l’Afrique achève aujourd’hui à Nouakchott une mission de cinq jours pour contribuer au renforcement des capacités des comptables nationaux mauritaniens dans les secteurs de l’élevage. A cette occasion, la délégation a procédé au suivi des progrès accomplis pour la mise en œuvre du Système de Comptabilité Nationale (SCN) 2008 et la réalisation des Objectifs mondiaux de Développement Durable.

Dans le cadre de cette mission, la CEA s’est penchée, avec les comptables nationaux de l’Office National de la Statistique, sur les comptes liés à l’élevage. Ensemble, ils ont finalisé le travail entamé en février et mars 2017 pour l’amélioration de la collecte des données liées aux secteurs de la pêche, du transport, du commerce et de l’administration et des Institutions sans but lucratif (ISBL). L’équipe de la CEA a été assistée dans ces différentes tâches par des experts venus du Niger et du Maroc.





A l’occasion de cette visite, les représentants de la CEA ont procédé par ailleurs à une analyse de l'environnement institutionnel statistique et des processus de production nationaux. Ces actions ont été menées dans le cadre d’un projet visant à améliorer les mécanismes et procédures institutionnels pour la production et l'utilisation des indicateurs liés aux ODD, et contribuer au renforcement des processus de production statistique en complétant les sources de données statistiques traditionnelles avec de nouvelles sources de données, dont le Big Data, pour mesurer les cibles et les indicateurs des ODD.





Dans ce cadre, il est prévu d’organiser, du 11 au 13 décembre prochain à Nouakchott un atelier national destiné à établir une feuille de route pour le renforcement de l'environnement institutionnel statistique et des processus de production en Mauritanie. Cette rencontre réunira des statisticiens, des décideurs et autres parties prenantes, des représentants des ONG ainsi que des experts de divers horizons.