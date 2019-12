Mauritanie : Prêts de AFD et Proparco à Attijari Bank pour appuyer 140 PME

ALAKHBAR (Nouakchott)- Le Groupe AFD Mauritanie, Proparco, la filiale dédiée au financement du secteur privé et Attijari Bank Mauritanie (ABM) ont signé, mercredi à Nouakchott, deux garanties qui couvriront des prêts accordés à des entreprises pour un total de 5,5 millions d’euros, permettant à la banque de renforcer son activité auprès des PME mauritaniennes.

La première garantie de type ARIZ, est destinée aux prêts de 10 000 à 300 000 euros dans un grand nombre de secteurs de l’économie mauritanienne. Un portefeuille de 3 millions d’euros de prêts accordés par ABM au PME sera garanti par Proparco.

La seconde garantie, de type EURIZ, vise plus spécifiquement des secteurs à fort impact social ou socétal. Les secteurs de l’agriculture, de la pêche, de l’éducation et de la santé seront ainsi ciblés. Un portefeuille de 2,5 millions d’euros de prêt, d’un montant de 5 000 à 1 000 000 d’euros chacun seront garantis par Proparco. Le mécanisme de garantie EURIZ bénéficie du soutien de l’Union Européenne (UE) et du Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).

Au total, prés de 140 petites et moyennes entreprises mauritaniennes devraient bénéficier de ces deux garanties au cours des prochaines années.