Mauritanie : Un projet au secours des populations sinistrées du Guidimakha

Au mois d’août dernier, des pluies diluviennes se sont abattues sur la Wilaya du Guidimakha occasionnant des destructions massives notamment des infrastructures hydrauliques, scolaires et sanitaires. Le bilan humain est lourd : au total sept personnes ont perdu la vie.

Le cheptel et les champs de culture, principales sources de subsistances des populations ont aussi subi des dégâts considérables.

L’état de sinistre naturel a été reconnu par les autorités. Un élan de solidarité sans précédent et des messages de compassions sont venus de partout.

C’est ainsi que l’homme d’affaires et ressortissant du Guidimakha, Mr. Abderrahmane N’DIAYE s'y est joint en créant le fonds d’aide au Guidimakha dès le mois de septembre pour venir en aide aux populations éprouvées.

Cette initiative innovante et porteuse d'espoir vise à soutenir les populations en privilégiant le développement dans la durée plutôt qu’une gestion de crise à travers des actions ponctuelles.

Dans un pragmatisme emprunt de sincérité et de philanthropie, Mr Abderrahmane N’DIAYE a montré la voie en créditant le fonds dès sa création d’un montant de 5.000. 000 MRU soit 50 millions d’anciennes ouguiyas.

Ensuite, c’est autour de ses amis de sortir leurs chéquiers pour soutenir cette cause juste et profondément humaine. A ce jour, le Fonds d’aide au Guidimakha est pourvu d’un montant de 11.810.600 MRU.

Dans un souci de transparence et de légitimité sociale, un comité de gestion du fonds a été mis en place. Cette structure apolitique de portée strictement humanitaire est composée de toutes les composantes sociales de la wilaya.

Le comité est constitué de dix personnes animées toutes par la volonté de développer la région et soutenir les victimes des inondations. Le Comité de pilotage a déjà élaboré un plan d’actions axé sur trois priorités essentielles: la réhabilitation des écoles endommagées par les eaux pour faciliter la reprise des cours, la réhabilitation des points d’eau et des centres de santé.

Toutes choses qui contribuent de manière efficace au développement de la wilaya.

Cinq mois après le drame, le Comité de gestion des fonds estime avoir œuvré à l’amélioration des conditions de vie des populations à travers des actions utiles et existentielles, notamment :

32 salles de classes ont été réfectionnées et sont désormais prêtes à accueillir les élèves.

A cela s’ajoute la confection en cours de 500 tables blancs au profit des écoles qui ont tout perdu, en plus d’une étude en cours visant la réhabilitation de 104 puits et 1 forage, en collaboration avec le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement .

L’esprit citoyen et volontariste qui sous-tend la création de ce fonds doit animer chacun d’entre nous. Les actions d’urgences humanitaires sont terminées mais le développement du Guidimakha demeure un chantier gigantesque.

Le Guidimakha a besoin de tous ses fils et de toutes les bonnes volontés pour réaliser les aspirations légitimes des populations à un mieux-être économique et social.

Ainsi, n’hésitez pas d’apporter votre modeste contribution en association ou individuellement au Fonds d’aide au Guidimakha.