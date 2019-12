Mauritanie : Remise du Prix Chinguetti 2019

ALAKHBAR (Nouakchott) - La cérémonie de remise du Prix Chinguetti 2019 a été organisée ce mardi à Nouakchott en présence du président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani.



Le Prix des études islamiques a été décerné à Mohamed Lemine Mohamed Mahmoud pour ses travaux « Le rôle des us et coutumes dans les jugements dans le traité de Cheikh Khalil » et à Mohamed Yahya Abdallahi pour ses travaux sur « l’approche qui permet d’accéder aux étapes des fondamentaux ».





Le Prix Chinguetti des sciences et des technologies a été attribué à Mohamed Fadel Deida pour ses travaux «la préparation et la caractérisation chimique et physico-chimique de la partie soluble de l’exsudat de commiphora Africana après purification poussée» et à Mohamed Abdelwedoud Mhamed pour ses travaux «la caractérisation des nanoparticules et l’étude de leur pouvoir d’absorption et application à la production d’eau potable (dépollution, dessalement, etc.)».



Le Prix Chinguetti de littérature et des arts de cette année a été décerné à Mariem Abdallahi Dine pour ses travaux « La culture chinguettienne en Afrique de l’Ouest ».





Le Prix Chinguetti a été initié en 2001pour récompenser les mauritaniens et les étrangers qui contribuent à l’approfondissement de la recherche dans les domaines islamique, scientifique et littéraire.