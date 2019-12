Mauritanie : L’ex-président Aziz, « en lien avec les trafiquants de drogue » (O. Chavi)

ALAKHBAR (Nouakchott) - L’ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz "est en lien avec les trafiquants de drogue en Guinée Bissau et à l'Azawad" (nom donné au nord malien par les séparatistes touareg), selon l’homme d’affaires mauritanien, Moustapha Ould Limam Chavi, en exil à l’étranger.

Moustapha Ould Limam Chavi s’exprime dans une interview à Alakhbar à publier prochainement. Il estime que Mohamed Ould Abdel Aziz "est stupide et joue à l’idiot en se déclarant riche sans avoir détourné une ouguiya de l’argent public". "Il n’est pas un homme d’affaires et n’a pas hérité de ses parents".

Oud Chavi poursuit en disant que Mohamed Ould Abdel Aziz "depuis qu'il a pris le pouvoir de manière illégale et anticonstitutionnelle, sa première stratégie était de s’enrichir par tous les moyens". "Il a créé des hommes d’affaires qui roulent pour lui et a monopolisé les marchés publics, les licences et même les décisions de justice ou de simples recrutements à la Fonction publique afin d’en tirer directement profit".

Moustapha Ould Limam Chavi considère que Ould Abdel Aziz "a perdu ses parents, amis et connaissances qui collaboraient avec lui", allant de Ely Ould Mohamed Vall, le président de la transition de 2005 - 2007 "qui a créé Ould Abdel Aziz à partir du néant " et Mohcen Ould El-Hadj " qui a soutenu son coup d’Etat"

Moustapha Ould Limam Chavi est sous le coup d’un mandat d’arrêt international lancé par l’ex-régime de Mohamed Ould Abdel Aziz.