Nouakchott - Riyadh : mémorandum d'entente entre SMART et ALEM

ALAKHBAR (Nouakchott) - La société mauritanienne SMART et la société saoudienne ALEM ont signé un mémorandum d'entente, dimanche à Riyadh, en Arabie Saoudite.

Les deux parties s’engagent à coopérer dans le domaine des affaires financières et de transformation numérique et au niveau du système de gestion des hôpitaux et de la numérisation des services gouvernementaux.



Le mémorandum a été signé par les directeurs de SMART, Cheikh Abderrahmane, et de ALEM, Abderrahmane Ben Saad El Jadii, en présence du président de l'Union Nationale du Patronat Mauritanien, Mohamed Zeinabidine Cheikh Ahmed et du président des Chambres saoudiennes, Sami Ben Abdallah Oubeidi.