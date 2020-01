Mauritanie : O. Ghazouani installe les président et membres du Conseil Économique, Social et Environnemental

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani a supervisé ce mardi la cérémonie d'investiture du président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) Messaoud Ould Boulkheir.



Considéré comme étant la deuxième chambre après le Parlement, le Conseil Économique, Social et Environnemental est une assemblée consultative constitutionnelle ayant plusieurs missions et attributions. Il peut être saisi par le président de la République et le premier ministre de demandes d'avis ou d'études (saisines sur tout problème intéressant la vie économique et sociale de la Nation, à l'exclusion des lois des Finances).

Le Conseil Économique et Social peut aussi s'autosaisir de l'examen de questions économiques et sociales, entreprendre les enquêtes nécessaires et émettre, en conclusion, des avis et suggestions de réforme.



Le Conseil Économique, Social et environnemental compte 42 membres nommés par décret présidentiel et un bureau composés de six membres.