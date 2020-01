Mauritanie : Portes-ouvertes sur les recherches géologiques

ALAKHBAR (Nouakchott) - L’Office mauritanien de recherches géologiques a organisé mardi à Nouakchott une journée portes-ouvertes sur les résultats des recherches dans les zones d’Aioun et de Diyad.



Cette rencontre vise à faire connaitre les capacités techniques et scientifiques de l’office et le rôle qu’il joue dans l’assistance aux partenaires et aux acteurs nationaux et étrangers intervenant dans les mines pour faciliter l’accès aux investissements.



Assistant à l’événement, le ministre mauritanien du Pétrole, de l’Energie et des Mines, Mohamed Ould Abdel El Fetah, a indiqué que, " le Gouvernement a entamé l’appui logistique et les ressources humaines au profit de l’office pour faire de lui un outil véritablement efficace dans le domaine du développement du secteur minier".

Il a précisé que la journée "met en relief les projets de recherches dans les zones d’Aioun et Diyad où les recherches ont été achevées".



De son côté, le directeur de l’OMRG, Hachem Ould Cheikh Sidaty a insisté sur "l’importance du secteur minier dans l’économie nationale, car représentant une grande part dans le produit intérieur brut du pays".