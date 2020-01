Mauritanie : Enquête sur la mort de 5 enfants dans un incendie

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le premier ministre mauritanien Ismaïl Cheikh Sidiya a promis une enquête du Parquet général sur les causes de l’incendie qui a coûté la vie à cinq enfants dans la moughataa de Dar Naïm (Nouakchott-Nord).



Ismaïl Cheikh Sidiya était ce jeudi au domicile de la famille endeuilléé pour présenter les condoléances du président Mohamed Ould Ghazouani et celles de son gouvernement.

L’État a aussi donné à la famille une parcelle de terre et de l’argenant pour la construire.



Ismaïl Cheikh Sidiya était en accompagnie des ministres de l’Intérieur et de la Décentralisation, de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire, du directeur de cabinet du remier ministre, du wali de Nouakchott Nord et du maire de Dar Naïm