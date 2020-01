Mauritanie : Les engagements du président Ghazouany, essai d’interprétation  politique!

Les engagements du président Mohamed Ould Cheikh Ghazouany ont annoncé un grand dessein politique et une nouvelle vision, rétabli confiance, espérance et un nouvel espoir pour le peuple mauritanien. Car Ils affirment une volonté politique nouvelle. Ils expriment une morale politique et une attitude d’esprit.

Une volonté politique bâtie sur une certaine idée de la Mauritanie qui se dégage de l’histoire de la nation mauritanienne et repose sur l’unité nationale. Une nation mauritanienne qui existe, produit de l’Histoire, expression d’une réalité politique profonde qui refuse les divergences et rassemble les dévouements dans un tissu social uni dans la diversité et divers dans l’unité. Une nation mauritanienne qui nous rassemble, nous solidarise, nous grandit et qui est, dès lors que nous sommes fiers d’être mauritaniens, notre protection, notre tremplin qui nous permet de nous ouvrir sur d’autres peuples et sur d’autres horizons sans crainte de nous perdre.

Une volonté politique qui impose des institutions aptes à soutenir un Etat légitime, démocratique, ferme et responsable du bien public ; qui anime l’action permanente en faveur d’une économie moderne et puissante et d’une société solidaire et en constant progrès ; qui assure une diplomatie aux mains libres et une défense dont la conception et le commandement dépendent exclusivement de l’autorité nationale.

Une morale politique et une attitude d’esprit qui élèvent la pensée et l’action vers des buts sublimes où se rejoignent harmonieusement politique et morale pour que le mauvais ne s’enfouit plus sous l’apparence du bon, pour que l’absurde n’épouse plus les contours de la logique, pour que le déclin moral ne s’habille plus des plumes du progrès, pour que les discours simplistes et les revendications les plus saugrenues ne trouvent plus des échos favorables et encore moins une place de légitimité en Mauritanie.

Une morale politique et une attitude d’esprit puisées dans les valeurs fondatrices de notre antique système de valeurs où l’ouverture, la modération du langage, le dialogue, l’acceptation de l’autre, pour ce qu’il est, sont la trame du « vouloir vivre ensemble » que les mauritaniens, sollicités par la dureté des temps présents et l’acuité des défis, veulent partager au service de leur bien commun.

La noblesse et la pertinence des idéaux contenus dans le programme « mes engagements » du président Ghazouany ont déjà suscité l’adhésion massive de la quasi-totalité du tissu politique mauritanien. Cette dynamique doit être soutenue pour que la Mauritanie dépasse les raisons qui l’ont retardée et affaiblie ; et bâtir un Etat moderne et fort à la mesure de nos ambitions, de nos potentialités et de nos atouts géopolitiques.

Docteur Abdallahi Ould Nem