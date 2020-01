Mauritanie : L’Armée rationalise son utilisation des hydrocarbures

ALAKHBAR (Nouakchott) - L’Armée mauritanienne a émis, au début de ce mois de janvier une circulaire visant la rationalisation de ses ressources notamment les crédits destinés aux hydrocarbures.

Il s'agit d'un "volet fonctionnement alloué en ticket armée servis exclusivement aux véhicules militaire portant « drapeau national et immatriculation militaire ». Les véhicules civils sont interdit d’accès au soutes à carburant de l’armée national. La livraison du carburant dans les emballages n’est autorisée que pour les unités en campagne".

"Les crédits hydrocarbures destinés aux exercices et manouvres à l’instruction et formation et aux opérations sont centralisés au niveau des services de l’EMGA (DIRMAT, B3 et DIRCAB). Leur utilisation est subordonnée à l’accord du commandement après examen des dossiers et demandes présentées par les formations bénéficiaires".

"Une réserve commandement en tickets valorisés est constituée au niveau des chefs de bureau, directeurs et commandants des formations pour faire face aux imprévus".

La circulaire dont Alakhbar a reçu une copie s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle procédure de gestion des ses ressources de l’Armée suivant les instructions générales du commandement militaire.