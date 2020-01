ALAKHBAR (Nouakchott) - La Police mauritanienne a arrêté lundi le blogueur Mohamed Aly Abdel Aziz pour « outrage » présumé au président Mohamed Ould Ghazouani. Il a été conduit dans un lieu inconnu.

Le blogueur a publié sur Internet des séquences vidéos et sonores dans lesquelles il critique le chef de l’Etat mauritanien et ses premier ministre et chef de cabinet.