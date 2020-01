Mauritanie : Le programme Ewlewiyatt aide les populations fragiles (O. Waghf)

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le programme Ewlewiyatt, lancé par le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani cette semaine à partir du quartier Tarhil de Toujounine à Nouakchott « est probablement le plus grand programme en terme de projets et de ressources allouées, mais surtout c’est un programme qui cible les populations les plus fragiles et les plus nécessiteuses », a déclaré Yahya Ahmed Waghf, Vice-président du parti au pouvoir Union Pour la République (UPR).

« Globalement, l'enveloppe s'élève à presque 41,6 milliards MRO. Il cible des couches défavorisées au niveau de la Santé à travers la prise en charge des soins de santé pour les indigents: consultations prénatales, accouchement, enfants de moins de 5 ans et une partie des frais des charges liées au suivi prénatal pour les femmes enceintes », a ajouté Yahya Ahmed Waghf dans un entretien exclusif à Alakhbar.

« Le programme prend également en charge une partie importante des coûts liés à l’électricité : 20% de réduction des tarifs de l’électricité pour les branchements sociaux qui représentent, à peu près, 70 mille familles », a-t-il poursuivi.

« Il y a aussi l’augmentation de la bourse des étudiants de la première année de presque 60%, mais aussi la création d’infrastructures éducatives qui vont préparer l’Ecole fondamentale à recevoir les enfants de la première année globalement (l'Ecole républicaine que le Président de la République veut mettre en place). 853 classes et 42 établissements secondaires seront également crées».

«Au niveau urbain, 40 kilomètres de routes seront bitumés dans les quartiers périphériques de Nouakchott pour la déserte et le désenclavement»

«Au niveau agricole, il y a un programme de haute intensité de main-d'œuvre qui doit pouvoir faire travailler un ensemble de Mauritaniens».

Yahya Ahmed Waghf note qu'il y a aussi « l’élargissement du programme cash-transfert qui passe de 30 mille à 60 mille familles».