Mauritanie : Renforcement des capacités des experts nationaux

ALAKHBAR (Nouakchott) - Un atelier sur le renforcement des capacités des experts nationaux supervisant la préparation du deuxième round d'auto-évaluation pour la Mauritanie de la mise en œuvre de la Convention de l’ONU contre la corruption a été organisé mardi à Nouakchott par le ministère de la Justice en coopération avec l’ONUDC (Office des Nations Unies contre la drogue et le crime).



La réunion qui dure deux jours vise à fournir une assistance technique et à renforcer les capacités des experts nationaux chargés de superviser la préparation du deuxième round de cette revue.



Le ministre de la Justice, Haimoud Ould Ramdhan, a expliqué à l’occasion, que la Mauritanie a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption car elle a mis en place les règles et mécanismes qui y sont établis en mettant en œuvre les dispositions juridiques et institutionnelles requises par l'accord des États parties qui est l’objet de revue pour déterminer dans quelle mesure notre législation est compatible avec les dispositions de la convention de l’ONU.



Il a ajouté que la première revue à laquelle notre pays a été soumis en 2012 comprenait les chapitres sur l'incrimination, la sanction et la coopération internationale de l'accord.



Pour sa part, Cristina Lampieri, représentante du bureau, a apprécié les efforts déployés par la Mauritanie dans le domaine de la lutte contre la gabegie à travers la mise en œuvre de l'accord. Elle a ajouté que le bureau continuera à accompagner et à soutenir les efforts de la Mauritanie dans le cadre de la lutte contre la corruption.