Mauritanie : Création d’un Conseil Supérieur de l’Investissement

ALAKHBAR (Nouakchott) - La Présidence de la République de Mauritanie a mis en place un Conseil Supérieur de l’Investissement (CSIM) par décret, en date du 06 Février 2010.

Selon le Gouvernement, le CSIM va « contribuer à la mise en place d’une économie compétitive, diversifiée, ouverte au secteur privée et créatrice d’emplois et de valeur ajoutée ».



Les autorités de Nouakchott comptent également « accélérer les progrès en matière d’amélioration du climat des affaires et de renforcement de la compétitivité de l’économie et servir de cadre approprié de concertation entre les secteurs public et privé ».

Le Conseil Supérieur de l’Investissement devra encore « contribuer à la promotion des opportunités d’investissement par l’identification des mesures incitatives adaptées à cet effet et par la participation à la conception et au suivi de la mise en œuvre de toutes les réformes législatives, réglementaires, administratives ou institutionnelles, visant à promouvoir les investissements dans le pays et à améliorer la compétitivité de son économie. »