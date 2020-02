Mauritanie : Les EAU vont construire un institut des arts à Nouakchott

ALAKHBAR (Nouakchott) - La Mauritanie et les Emirats Arabes Unis ont signé lundi un mémorandum d’entente visant la construction d’un " Institut mauritanien des arts " à Nouakchott.



Le mémorandum a été signé par le ministre mauritanien de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement, Sidi Mohamed Ould Ghaber, et le président du Conseil d’administration de la société émiratie « Essalam El Ghabidha », Mohamed Ben Nacer Ben Wezn El Ghahtani.





Sidi Mohamed Ould Ghaber s’est félicité de la promptitude de la réaction de la société émiratie au sujet de la construction de l’institut mauritanien des arts, qui sera un fleuron des structures culturelles et artistiques de la Mauritanie.





Abdel Kader Abderrahmane a lui assuré avoir mesuré tout l’intérêt que les pouvoirs publics mauritaniens, notamment le ministère de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement, accordent à la culture, en général, et à la promotion des arts, en particulier.