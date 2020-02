Ambassadeur Finlande : La Mauritanie pourrait offrir un partenariat productif

ALAKHBARR (Nouakchott) - Les autorités finlandaises sont convaincues que Nouakchott pourrait offrir « un partenariat nouveau et productif », selon le nouvel Ambassadeur de Finlande en Mauritanie avec résidence à Rabat. Pekka Hyvönen est interviewé par Alakhbar.

ALAKHBAR _ Combien la Mauritanie est importante pour la diplomatie finlandaise ?

Pekka Hyvönen : La Mauritanie est très importante pour nous, parce que le pays traverse un moment d’optimisme et mène vers un avenir politique et économique positif. De ce fait, nous voulons partager beaucoup de choses avec la Mauritanie.

ALAKHBAR _ Quelles sont les priorités de la Finlande dans sa coopération économique avec la Mauritanie ?

Pekka Hyvönen : Nous voudrions que les entreprises finlandaises s’intéressent à la Mauritanie. À propos, nous avons des offres en technologie verte, économie circulaire et en efficacité énergétique. Nous pouvons vraiment faire la différence dans beaucoup de domaines. Même si la Finlande n’entretenait pas beaucoup de relations avec ce pays, nous sommes convaincus que la Mauritanie pourrait nous offrir un partenariat nouveau et productif.

Il y a lieu même de préciser que la Finlande et la Mauritanie ont, à peu près, la même taille de population, même si en matière de superficie la Mauritanie est trois fois plus grande que notre pays.

ALAKHBAR _ Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur en Mauritanie ?

Pekka Hyvönen : Cela sera décidé à partir des discussions entre les deux pays pour fixer les domaines de coopération dans lesquels ils comptent avancer ensemble. Pour la Finlande, nous pourrons donner notre expertise dans les domaines minier, énergétique, éducatif, sanitaire, etc. En tout cas, c’est au deux pays de fixer les domaines d’intérêt commun.

ALAKHBAR _ La Mauritanie se situe dans le Sahel, une région confrontée au terrorisme. Pourquoi vous n’avez pas cité la sécurité ?

Pekka Hyvönen : Permettez-moi d’abord de saluer les réalisations accomplies par la Mauritanie en matière de sécurité. Cela a été profitable non seulement à la Mauritanie mais aussi à toute la région du Sahel.

La Mauritanie a bien empêché qu’on utilise son territoire pour la migration clandestine et les trafics d’armes ou de drogue. Ce sont des défis sécuritaires que le pays a pu relever. Et, bien sûr, l’Union européenne, la Finlande incluse, va continuer à travailler avec la Mauritanie et les autres pays de la sous-région notamment le groupe G5 Saheldont la présidence va bientôt revenir à la Mauritanie.