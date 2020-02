Mauritanie - G5 Sahel : Vers l’adoption d’un nouveau cadre d’action prioritaire intégré

ALAKHBAR (Nouakchott) – La Conférence des chefs d’Etat des pays du G5 prévue mardi (25 Février) à Nouakchott va adopter un nouveau cadre d’action prioritaire intégré du G5 Sahel (Le CAPI) adossé aux documents de référence à savoir la stratégie pour le développement et la sécurité du G5 Sahel et son programme d’investissement prioritaire.

Ce nouveau cadre conçu sur une courte durée, entre 12 et 24 mois, privilégie les actions rapides dans les zones fragiles prioritaires et vise à accélérer le soutien à nos forces de défense et de sécurité, notamment, à la force conjointes à travers les modalités les plus rapides et les plus adaptée à un contexte qui évolue en permanence.