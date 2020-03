La Mauritanie, déterminée à lutter contre la malnutrition (Gerda Verburg - ONU)

ALAKHBAR (Nouakchott) - Gerda Verburg, sous-secrétaire générale des Nations unies et coordinatrice du Mouvement SUN (Scalinf Up Nutrition), encourage la décision de Nouakchott d’élaborer une feuille de route visant à faire face à la malnutrition.

Le président Mohamed Ould Ghazouani « m’a dit qu’il a invité son premier ministre et les autres membres du Gouvernement à élaborer une feuille-de-route visant l’amélioration de la situation de la nutrition. Il veut également présenter cette feuille-de-route au Sommet de la nutrition pour la croissance Tokyo 2020 », poursuit la sous-secrétaire générale des Nations unies dans une interview qui sera publiée prochainement.

Gerda Verburg précise, en même temps, que « Si vous préparerz cette feuille de route, qui ne sera pas seulement élaborée par les différents Ministères mais également par les Nations Unies, la Société civile, les donateurs et par le Secteur Privé, vous devrez aussi montrez votre engagement réel à faire l’investissement nécessaire (…) Mais, je suis convaincue que ce gouvernement va le faire (…) En regardant l’agenda du Président, j’ai vu qu’il est très déterminé à investir dans le capital humain, l’enfance et l’éducation, à donner de l’espoir et assurer la prospérité du pays ».