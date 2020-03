Mali : Les djihadistes, prêts à négocier avec Bamako

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le groupe djihadiste Nusrat al-Islam wal-Muslimin actif dans le nord du Mali a exprimé sa disponibilité de dialoguer avec le gouvernement malien pour mettre fin à sept ans de conflit sanglants.

Dans un communiqué, le groupe dit répondre à la demande des « populations opprimées » qui, à travers des manifestations et sit-in, «réclament la fin de l’occupation française » et le départ de l’armée français Barkhane et les forces onusiennes.