Mauritanie : La représentation de l’ONU dément la fermeture de ses bureaux

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le Système des Nations Unies en Mauritanie a démenti la fermeture de ses bureaux à Nouakchott et assure continuer ses activités.

Selon un communiqué parvenu Alakhbar, « le Système des Nations Unies en Mauritanie continue ses activités et maintient ses portes ouvertes tout en respectant les consignes d'hygiène et les mesures préventives recommandées par le Gouvernement mauritanien et en sensibilisant son personnel sur le virus COVID19 ».

« Le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies, Mr Anthony Ohemeng-Boamah appelle tous les mauritaniens et mauritaniennes à suivre régulièrement les communications du Gouvernement, particulièrement le comité interministériel pour lutter contre l’épidémie du Coronavirus. »

Pour rappel, le numéro vert gratuit 1155 est accessible pour toute information sur le Coronavirus.