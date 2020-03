Mauritanie - Covid 19: Couvre-feu 20 h - 6h

ALAKHBAR (Nouakchott) - L'Etat mauritanien a ordonné depuis ce jeudi 19 Mars la fermeture des restaurants et café et a instauré le couvre-feu de 20h 00 à 06h00 du matin dans le cadre de sa riposte contre la propagation du Covid 19.

Les rassemblements non essentiels sont également interdits.

Le ministère de l’Intérieur a par ailleurs annoncé que les mesures de précautions et de sécurité nécessaires seront prises au niveau des marchés et dans les rues et places publiques.