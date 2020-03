Lutte contre le Covid 19 : La Chine partage son expérience avec la Mauritanie (Ambassadeur)

ALAKHBAR (Nouakchott) – La Chine est en train de partager avec le Mauritanie son expérience dans la lutte contre le nouveau coronavirus pour permettre aux autorités de Nouakchott de mieux faire face à l’épidémie, a déclaré Zhang Jianguo Ambassadeur de Chine à Nouakchott.

A ce jour, la Mauritanie compte deux cas confirmés de convie - 19 importés.

La Chine est « en train de fournir un nombre de documents sur cette épidémie – gestion, dépistage, méthodes de soins, etc.- aux autorités mauritaniennes afin qu’elles puissent étudier l'expérience de la Chine », a indiqué l'ambassadeur dans une interview à Alakhbar à publier prochainement.

Pékin devra également accélérer la construction du bâtiment abritant les consultations relatives aux maladies infectieuses à l’hôpital national de Nouakchott, a informé le diplomate qui note que ce bâtiment, qui est un don du gouvernement chinois, dispose de 50 lits et devra servir de réserve dans le cadre du plan de riposte du gouvernement mauritanien contre le Covid19.

Zhang Jianguo a parailleur rappelé qu’ « au départ, on craignait que des Chinois contaminés entrent en Mauritanie. Pour l’instant, ce n’est pas le cas. De toute façon, nous sommes très vigilants auprès de la communauté chinoise afin qu’ils reportent le plus leur date de retour en Mauritanie et, une fois sur place, qu'il respectent les mesures préventives prises par les autorités mauritaniennes en terme d’hygiène, de rassemblement, etc. ».