Mauritanie - L’AMDH appelle au respect de la dignité humaine pendant le couvre-Feu

Monsieur le ministre la pédagogie est une arme redoutable contre l’incivilité et l’incivisme. Confiner des automobilistes dans leurs voitures est un acte de violation des droits et une atteinte à la dignité humaine. Nous ne sommes pas dans une période où la constitution est suspendue quand bien même.

L’AMDH demande au gouvernement de se mobiliser à la hauteur aux côtés des collectivités qui font des initiatives locales pour sensibiliser les citoyens: les mairies de sebkha et d’Elmina.

L’heure est grave car nous ne maîtrisons pas les effets du covid-19. L’heure est grave car même les pays en pointe dans le système sanitaire sont débordés.

Monsieur le ministre nos forces de sécurité ne sont pas formées pour le respect des droits fondamentaux notamment ceux qui sont en relation avec la loi 031/ 2015 contre la torture.

Mobiliser votre commission pour expliquer aux citoyens les dangers du covid 19 et sur tout le territoire national. Surveillez les prix des denrées alimentaires et distribuer les vivres directement aux nécessiteux dans les quartiers périphériques et dans les zones rurales.

Monsieur le ministre, en tant que premier policier de l’Etat, nous vous demandons de trouver d’autres solutions pour astreindre la population plutôt que de la réprimer.

L’AMDH, par ailleurs demande à tous les citoyens de rester vigilants et chez eux aux temps de confinement. Il faut plus de responsabilité et de civisme. Protégez vous et vos proches en respectant les consignes de santé.Nos prières pour que Dieu nous protège. L’organisme de lutte contre la pauvreté devrait déjà être en marche auprès des citoyens.

Le droit à la santé n’était pas respecté avant le covid 19, il faut que les choses changent radicalement.Restez chez vous et protégez vous en lavant vos mains et toussant sur votre bras. Limitez les contacts.