Nouakchott : Le croissant rouge sensibilise sur le Covid-19

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le Croissant rouge mauritanien a lancé, mercredi, une campagne de sensibilisation sur les mesures de prévention contre le nouveau coronavirus. Elle va durer plusieurs jours dans les 9 moughataas de la capitale Nouakchott.

Des volontaires sillonneront les quartiers peuplés pour expliquer les mesures d’hygiène et de prophylaxie : le lavage des mains à l’eau et au savon, la stérilisation et le respect de la distance sociale.

Mohamed Lemine Mohamed Vall, président du Croissant rouge mauritanien a rappelé à l’occasion que ses comités locaux ont organisé, dès la déclaration du premier cas en Mauritanie, des campagnes de sensibilisation en collaboration avec les autorités sanitaires des wilayas du pays.