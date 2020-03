Mauritanie - Ministre de la Santé : La prévention, notre arme contre le COVID-19

ALAKHBAR (Nouakchott) - « Face à l'épidémie de COVID-19, la prévention est notre véritable arme, voire notre seule arme ; les pays les plus nantis, qui étaient pour nous un exemple de système de santé performant, sont largement dépassés malgré leurs moyens humains, matériels et financiers », a déclaré le ministre mauritanien de la Santé. Mohamed Nedhirou Ould Hamed intervenait dans une discussion avec le personnel de santé et d’autres fonctionnaires de son département.

Ould Hamed d’ajouter « Parallèlement à l'évolution de l'épidémie, le Gouvernement a développé sa stratégie à travers une montée en charge de mesures cohérentes, successives et surtout suffisamment tôt qui ont permis, grâce à Dieu, à stabiliser notre situation autour de deux cas importés depuis plus de dix jours et dont le pronostic est bon ».

Le ministre a également souligné l’importance de la Protection du Personnel de santé qui reste « une priorité » pour son département : « Les personnels des services d'urgences des hôpitaux et cliniques ont été formés sur la gestion des cas suspects et les moyens de protection nécessaires ont été commandés en quantité suffisante ».

Mohamed Nedhirou Ould Hamed a rappelé par ailleurs que « l’un des principaux atouts qui ont permis à la Chine de vaincre l'épidémie -outre le confinement de près de 60 million de personnes dans la région de Houbey - a été la discipline dans l'application des décisions de détection, de prise en charge et de suivi des cas (nous avons demandé et nous avons eu de l'Ambassade de Chine l'expérience de la Chine) ».

Dans ce contexte, le ministre a précisé aux citoyens que « la liberté individuelle est essentielle mais ne devra, en aucun cas, s'appliquer au détriment de l'intérêt collectif comme nous le prescrit notre sainte religion, l'ISLAM ».