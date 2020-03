Mauritanie : RimClass, 1ere plateforme d’enseignement à distance

ALAKHBAR (Nouakchott) – La première plateforme mauritanienne dédiée à l'enseignement à distance a été lancée sous le nom de « RimClass»

RimClass propose des contenus pédagogiques, diversifiés et conformes aux programmes nationaux au profit des élèves mauritaniens et dispensés par une équipe parmi les meilleurs professeurs mauritaniens, à des prix très abordables, ont expliqué les initiateurs à Alakhbar.

Parmi les objectifs de la nouvelle plateforme, il y a la création d’un environnement mauritanien propice à l'enseignement et à la recherche, la mise en valeur par procédé numérique les méthodes et expériences mauritaniennes dans le domaine de l'enseignement et permettre à l'étudiant de créer à distance son projet de fin d'études.