Mauritanie, Covid-19 : 5 cas confirmés dont 2 guéris

ALAKHBAR (Nouakchott) – La Mauritanie a enregistré jusqu’à ce lundi 30 Mars cinq (5) cas confirmés de Covid-19 dont 2 guéris et 0 décès, selon le bilan du Ministère de la Santé qui fait état de 946 personnes dont deux familles, confinées.

La capitale Nouakchott est confinée ainsi que la ville de Kaédi dans le sud du pays où un cas a été déclaré importé du Sénégal voisin.

Les autorités ont annoncé la fermeture des commerces sur l’ensemble du territoire national, exceptés les magasins de produits alimentaires et les commerces de détail. Les bureaux de change et de transfert d’argent ont été exclus de la liste des commerces et activités visés par la décision de fermeture.

L’interdiction par ailleurs du trafic et des mouvements des personnes entre les Wilayas est effectivement entrée en vigueur, à l’exception des déplacements à caractère médical, le transport des marchandises et les missions des services publics essentiels à compter du 29 mars 2020 à 12 H.