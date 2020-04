Mauritanie, adoption de la loi d’habilitation contre le Covid-19

ALAKHBAR (Nouakchott) - L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi d’habilitation autorisant le gouvernement, en application de l’article 60 de la Constitution, à prendre par ordonnances, toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la pandémie du Covid-19 et tous ses effets.

En défendant le texte devant les députés le ministre de la justice Haimoud Ould Ramdhane a indiqué que la situation requiert aussi, pour gagner du temps, qui est une des plus importantes armes de la bataille, de transcender les limites entre les pouvoirs exécutif et législatif, et de faire en sorte que le dernier (le législatif) cède provisoirement ses prérogatives au premier (l’exécutif) dans ce domaine, conformément aux dispositions de la Constitution.

De leur côté, les députés ont insisté sur la nécessité d’alléger le couvre- feu et de revoir, de manière progressive, comment lever l’arrêt du transport entre les wilayas lorsque la situation sanitaire le permettra, de la nécessité de trouver une solution pour les citoyens se trouvant en attente aux frontières et de tenir compte de l’état des prisonniers.