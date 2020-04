Mauritanie : L’assouplissement du couvre-feu

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le ministre mauritanien de l’Intérieur Mohamed Salem Ould Merzoug a annoncé l’assouplissement du couvre-feu durant le Ramadan. L’heure du début passe de 18H à 21H pour finir toujours à 6H.

« Le gouvernement a pris une série de mesures préventives pour limiter la propagation de la pandémie et que les dispositions actuelles demeureront inchangées tant que les facteurs qui en sont à l’origine n’auraient pas disparu », a ajouté le ministre soulignant que « les virologues évoquent la probabilité de nouvelles vagues de contamination ».





Mohamed Salem Ould Merzoug était en conférence de presse ce mardi avec ses homologues de l’Équipement et des Transports et des Affaires islamiques et de l’Enseignement originel.