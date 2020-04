Mauritanie - Covid-19 : Prolongation de la fermeture des écoles

ALAKHBAR (Nouakchott) - La fermeture des écoles a été prolongée jusqu’au 25 mai 2020, du fait de l’épidémie du COVID19, ont annoncé les ministères de l’Enseignement fondamental et de la Réforme de l’Éducation nationale et de l’Enseignement secondaire et de la Formation technique et professionnelle.



Le ministère de l’Enseignement secondaire et de la Formation technique et professionnelle a promis la poursuivre les cours à distance à travers les médias publics (Radio et télévision) et la plateforme numérique mise en ligne au profit des élèves de fin de cycle.