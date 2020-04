ALAKHBAR (Nouakchott) - Dans son discours à l’occasion du mois de Ramadan 2020, le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani a indiqué que « le risque pandémique existe toujours, en raison de la croissance et de la propagation de cette maladie (…) Par conséquent, cette situation implique, de notre part, davantage de vigilance et de précaution».





A cet effet, le chef de l’Etat mauritanien invite « nos Ulémas, nos médecins et nos hommes de culture qui nous ont habitués à animer ce mois par la diffusion des enseignements de notre religion islamique et de ses valeurs de tolérance, ainsi que par la sensibilisation et l’éducation à la santé, à élargir leurs actions, cette année, en mettant l’accent sur les dangers de ce fléau et sur la nécessité d’observer constamment les règles de précaution et les mesures de prévention, et de respecter scrupuleusement les consignes et recommandations sanitaires et toutes autres dispositions prises dans ce sens ».