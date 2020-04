Covid-19 en Mauritanie : L’origine de l’infection du 8e cas inconnue

ALAKHBAR (Nouakchott) – L’origine de l’infection du 8e cas confirmé du Covid-19 en Mauritanie reste inconnue, selon un rapport du Wali de Nouakchott-Sud, adressé au Ministre de l'Intérieur. Le document a été fuité dans la presse.





Les autorités de la wilaya craignent toutefois que la patiente, dont le document décrit comme étant une ressortissante sénégalaise résidant à Nouakchott, soit contaminée par son fils. Ce dernier est actuellement recherché.





Le rapport évoque aussi le risque de transmission du virus de la patiente vers son frère, un gendarme à la retraite qui loge à Bassora, un autre quartier du sud-ouest de la capitale mauritanienne.

Le rapport précise que la patiente, qui est une vendeuse de poissons, fait partie de 23 personnes dont 10 enfants qui vivaient dans une même maison.





Jusqu’à ce jeudi 30 avril, la Mauritanie a enregistré un total de 8 cas confirmés du covid-19 dont 5 femmes et 3 hommes. Parmi eux, 6 guérisons, 1 décès et 1 cas actif. Et ils sont au nombre de 205 les personnes mise en quarantaine sur l'ensemble du terroir.