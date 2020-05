Covid-19: le nouveaux a provoqué de nouveau l’insécurité publique.

Aujourd’hui, le Covid-19 s’est propagé à 54 pays en Afrique. Il y a plus de 30.000 casdiagnostiqués. Pire encore, la situation empirera d’après quelques chiffres récents des autres pays.

Cette épidémie a été bien contrôlé en Mauritanie grâce aux fortes mesures de protection et la coopération des peuples. Cependant, l’apparition d’un nouveaux cas ce mercredi a provoqué de nouveau l’insécurité publique. Selon les chiffres officielsdu ministère de la Santé, ce patient est confirmé une dame de 68 ans qui avait récemment visité le Sénégal. Le nombre de cas diagnostiqués en Mauritanie a atteint de ce fait huit personnes. Les gens craignent qu’il y aura plus d'infections potentielles.

Les questions et les souci plus déposés sont les suivants:Comment ce nouveau cas s’est-il passé à Nouakchott après 11 jours de 0 cas?Quand est-elle venu en Mauritanie?Où était-elle?Et combien de personnes a-t-elle contactés?Si nous ne pouvons pas obtenir ces informations rapidement, cela affectera sérieusement notre situation de lutte contre l'épidémie.

Selon la suggestion de l'OMS,le principal mesures efficaces pour maîtriser l'épidémie dépend toujours de:1. L'identification rapide des patients atteints de COVID-19;2. Le dépistage, la mise en quarantaine et les tests à temps de leurs contacts étroits.Ainsi, de plus en plus de pays ont commencé à combiner les mesures techniques etles mesures manuelle pour lutter contre l’épidémie.

Comme nous le savons, ledépartement CDC du Sénégal et de la Côte d’Ivoire ont commencé à adopter lesdonnées de l’opérateur mobile pour l’analyse du suivi de l’histoire et le contrôle descontacts étroits. Avons-nous une méthode technique pour protéger le pays, commela gestion de l’immigration, le suivi des mouvements historique, le contrôle descontacts étroits et la surveillance sur la quarantaine?

Aujourd’hui, il est urgent de mettre en place des systèmes techniques pour qu’onpuisse obtenir les informations à temps, appliquer la quarantaine efficace etrechercher des contacts étroits de ceux qui sont infectés.Pour combattre le Covid-19, la vitesse est tout. Parce que nous savons que le tempsest la vie!

Mamadou Léa, Journaliste