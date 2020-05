Mauritanie : Célébration de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le Croissant Rouge Mauritanien et ses partenaires ont a célébré ce 8 mai la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge sous le thème : "Ensemble pour faire face au COVID-19".

« Avec le soutien et l’accompagnement des ses partenaires le Croissant-Rouge Mauritanien a mobilisé son réseau de volontaires à travers le pays pour organiser en alerte précoce des campagnes de sensibilisation sur la prévention et la lutte contre le COVIS-19 », a déclaré Mohamed Ould Ely Telmoudy1er Vice-président du Croissant Rouge Mauritanien qui présidait la cérémonie.

Selon le Croissant Rouge Mauritanien, plus de 800 volontaires ont été mobilisés et ont mené des activités de sensibilisation, de désinfection des lieux publics, la mise en place des dispositifs de lavage des mains, la distribution de 800 kits d’hygiène en partenariat avec le Ministère de l’Action Sociale de l’Enfance et de la Famille.

La Croissant-Rouge Mauritanien a procédé par ailleurs à la distribution de kits d’hygiène aux populations de Bassiknou et du Guidimagha dans l’intérieur du pays.