ALAKHBAR (Nouakchott) - Les travailleurs de la Mine d’or de Tasiast Mauritanie, filiale de la multinationale canadienne Kinross, poursuivent la grève entamée depuis le 5 Mai courant.

Les travailleurs accusant la Direction de Tasiast d’avoir violé l’accord du 29 avril 2019 qui prévoyait le paiement d’un bonus semestriel et dénoncent l'augmentation des heures supplémentaires et six semaines de travail d’affilée.





Egalement, les travailleurs mauritaniens réclament à la fois une égalité salariale avec leurs collègues étrangers et un transfert de compétence à leur bénéfice.

De son côté, la Direction de la société a fait part de sa "déception" quant à cette grève décidée, selon elle, dans un contexte mondial difficile, marqué par la propagation du covid-19.

Tasiast Mauritanie avait d’ailleurs demandé aux travailleurs de suspendre la grève et d'accepter une prolongation exceptionnelle de la rotation sur le site pour réduire la mobilité et éviter la propagation du covid-19.