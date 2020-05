ALAKHBAR (Nouakchott) – La Mauritanie a enregistré 11 nouveaux cas de Covid -19 ce samedi et un 4e décès, une femme de quatre-vingt ans.

Actuellement, le pays compte 40 cas confirmés de Covid-19 dont 4 décès et 6 guérisons. Il s’agit de 7 cas venus de pays étrangers, 14 communautaires et de 19 cas contact.

La propagation du coronavirus s’est élargie dans 7 des 15 wilayas (régions) du pays, à savoir les trois régions de la capitale Nouakchott et d'autres du sud et du sud-est (Brakna, Assaba, Gorgol et Hod el-Chargui).

Faca à la résurgence de la maladi, l’Etat est revenu sur son plan de dé-confinement partiel en interdisant, de nouveau, les prières collectives et celles du vendredi. Le ministère de l'Intérieur a également rendu obligatoire le port de masque dans les grands marchés de la capitale, Nouakchott.

La Mauritanie a enregistré le 13 Mars son premier cas de covid-19, un Australien travaillant sur la mine d’or de Kinsross Tasisat (nord) et son premier décès le 30 mars une Franco-mauritanienne qui était mise en quarantaine.